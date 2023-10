Sommet sur le Moyen Orient au Caire : l’émir du Qatar y participera

Selon ses informations, l’émir participera au sommet où seront abordés les événements actuels et la résolution de la question palestinienne.



Parmi les participants qui ont confirmé leur arrivée, on trouve le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, les chefs d’État et de gouvernement des pays suivants: la Grèce, la Jordanie, l’Irak, l’Espagne, l’Italie, Chypre, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud.