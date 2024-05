AFRIQUE Sonatrach et SNPC étendent leur partenariat pour développer les ressources en hydrocarbures

Alwihda Info | Par APO - 29 Mai 2024



Le partenariat en plein essor entre la Sonatrach algérienne et la SNPC de la République du Congo, ouvre une nouvelle ère de coopération intra-africaine dans le domaine de l'énergie.

La compagnie pétrolière nationale algérienne (NOC) Sonatrach et son homologue congolaise, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), continuent à faire preuve d'un engagement ferme pour stimuler la collaboration et le partenariat intra-africains, dans le secteur de l'énergie.



En s'appuyant sur les forces des deux organisations pour stimuler la production d'énergie, la formation du personnel et les capacités de raffinage dans la région, leur partenariat est prêt à contribuer au développement des ressources pétrolières et gazières de l'Afrique pour renforcer la sécurité énergétique et la croissance économique.



Le 21 mai dernier, une délégation de haut niveau de Sonatrach, conduite par le PDG Rachid Hachichi, a visité le siège de la SNPC à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Cette réunion stratégique a marqué une étape cruciale dans le renforcement des relations entre les deux géants de l'énergie.



Les discussions ont porté sur plusieurs domaines clés d'intérêt mutuel qui promettent d'apporter des avantages significatifs aux deux parties. Les partenariats entre les producteurs d'énergie africains seront au cœur de l'African Energy Week (AEW) de cette année : Invest in African Energy 2024 (Investir dans l'énergie africaine 2024), qui se tiendra du 4 au 8 novembre au Cap.



Hachichi dirigera une délégation de Sonatrach, lors de cet événement, qui vise à catalyser la collaboration et l'engagement avec les principales parties prenantes du secteur énergétique africain dans le but commun d'augmenter la production de pétrole et de gaz et d'éradiquer la pauvreté énergétique.



Dans le même temps, alors que la République du Congo cherche à porter sa production de pétrole à 500 000 barils par jour, et à accélérer ses activités d'exploration et de production de gaz, la SNPC présentera les principales opportunités d'investissement du pays, en ciblant la monétisation du gaz, l'amélioration des infrastructures, les technologies propres et le développement des talents locaux.



Complétée par des initiatives de formation continue lancées par la SNPC et la Sonatrach, la réunion a permis aux NOC de discuter des efforts conjoints en matière de financement de projets, d'infrastructures pétrolières et gazières, de marchés régionaux, de développement du contenu local, de technologies net-zéro, de recherche et de développement et de collaboration dans le domaine des énergies renouvelables.



La réunion visait à assurer une collaboration commerciale, technique et technologique dans le développement des ressources en hydrocarbures des deux pays, tout en soutenant l'échange d'études de recherche et de développement afin d'optimiser les activités du secteur. Les deux parties ont également souligné leur engagement à faciliter la collecte de données et le partage des meilleures pratiques, tout en soutenant un large éventail d'initiatives de renforcement des capacités.



Le partenariat prévoit également d'établir la présence de Sonatrach en République du Congo par le lancement d'activités sur de nouveaux permis. Cette démarche stratégique permettra, non seulement de renforcer l'empreinte de Sonatrach dans la région, mais aussi de contribuer au développement du secteur en amont de la République du Congo.



Cette collaboration devrait attirer de nouveaux investissements et créer des emplois, favorisant ainsi le développement du contenu local et stimulant la croissance économique.



Enfin, la visite a permis aux deux entités de discuter des récents développements du marché, y compris des mises à jour de la Congolaise de Raffinage, une raffinerie située à Pointe-Noire qui s'enorgueillit d'une capacité de 600 000 tonnes de pétrole par an et couvre 60 à 70 % de la demande de produits pétroliers raffinés du pays.



La raffinerie a récemment fait l'objet d'une révision des unités de production qui a permis de moderniser et d'augmenter ses installations et sa capacité de raffinage.





