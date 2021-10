Soudan : Moussa Faki appelle à la libération des responsables arrêtés

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a déclaré lundi avoir appris avec une profonde consternation le grave développement de la situation actuelle au Soudan qui s’est traduit, entre autres, par la mise aux arrêts du Premier Ministre Abdallah Hamdock et d’autres responsables civiles.



Il appelle à la reprise immédiate des concertations entre civiles et militaires dans le cadre de la déclaration politique et du décret constitutionnel



Il réaffirme que la voie du dialogue et du consensus est la seule voie pertinente pour sauver le pays et sa transition démocratique

Il appelle à la libération de tous les responsables politiques arrêtés et au necessaire strict respect des droits de l’homme.



Le premier ministre Abdallah Hamdok, des membres du gouvernement et plusieurs autres responsables de l'exécutif ont été arrêtés très tôt ce lundi 25 octobre au Soudan par des hommes non identifiés, dans ce qui ressemble à un coup d'État militaire.



Ces arrestations interviennent à moins d'un mois de la présidence tournante entre militaire et civil au sein du Conseil de transition.