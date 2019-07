Soudan : l'accord avec les civils nécessite "coopération, solidarité et volonté", Hemetti

KHARTOUM - "L'accord avec les forces de la déclaration de la liberté et du changement sur la période de transition nécessite une "coopération, une solidarité et une bonne volonté", a déclaré samedi le vice-président du Conseil militaire transitoire du Soudan, Mohammad Hamdan Daglo "Hemetti".



"Une nouvelle phase de l'histoire du Soudan commence et doit intensifier les efforts et la coopération pour parvenir à la stabilité au Soudan", a déclaré le général Hemetti lors d'un discours prononcé à l'est de Khartoum.



Le conseil militaire de transition et les forces de la liberté et du changement ont mis fin à des mois de tensions et d'escalade mutuelle en concluant un accord de vendredi sur le partage du pouvoir au cours de la période intérimaire, qui prévoyait la formation d'un conseil souverain composé de six civils et de cinq militaires.



Hemetti a souligné la nécessité de rejeter le tribalisme, le régionalisme et le racisme au cours de la période à venir pour construire le pays et instaurer un État de droit, pour que toutes les personnes impliquées dans la corruption soient jugées et que leurs acquis illégaux soient restitués à la population.



"L'accord conclu est nécessaire pour unir toutes les factions du peuple soudanais", a affirmé Hemetti qui a appelé à la pureté d'intention "afin de construire la stabilité et la renaissance au Soudan."



Il a déclaré que le conseil militaire était d'accord avec tout le monde pour coopérer afin de mettre le Soudan en sécurité, soulignant que la priorité sera de répondre aux demandes de la population et d'améliorer ses conditions de vie.