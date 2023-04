Soudan : le Conseil de sécurité de l’ONU demande un cessez-le-feu

"Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les parties à cesser immédiatement les hostilités, à rétablir le calme et à reprendre le dialogue afin de régler la crise au Soudan", est-il indiqué dans le communiqué.



En outre, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont insisté sur l’importance de la fourniture des aides humanitaires vers la région, en réaffirmant leur attachement à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Soudan.



La situation au Soudan s’est aggravée au début de la semaine en raison de désaccords politiques entre le commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige également le Conseil souverain, l’organe directeur du pays, et le chef des forces de réaction rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemiti, son adjoint au Conseil. Des affrontements ont éclaté samedi 15 avril entre les deux structures près de la base militaire à Merowe et à Khartoum. 56 personnes ont été tuées et 595 autres blessées, a rapporté dimanche le Comité des médecins du Soudan.