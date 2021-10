Soudan : le chef de la junte démet le procureur général

Le chef de la junte soudanaise, le général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan, a démis de ses fonctions le procureur général Mubarak Mahmoud, ce 31 octobre, a annoncé la Télévision nationale. Une autre décision viserait à licencier sept collaborateurs du procureur général.



Ces annonces interviennent après que le procureur général a fait libérer plusieurs haut fonctionnaires et personnalités dont l'ancien directeur des médias de l'Agence générale des renseignements, le général retraité Al-Shazli Al-Madih, le président du parti de l'État de droit et de la justice, Muhammad Ali Al-Jazouli, l'ancien directeur des médias du service des renseignements généraux, le général retraité Muhammad Hamid Tabidi et l'ancien ministre soudanais des Affaires étrangères et président du défunt Parti de la conférence nationale, Ibrahim Ghandour.



Le général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan aurait ordonné l'arrestation de tous ceux qui ont été libérés sur ordonnance du procureur général.



Auteur d'un coup d'État surpris lundi dernier après avoir fait arrêter le premier ministre et plusieurs autres personnalités, le général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan a interrompu le processus de transition en place au Soudan depuis le renversement de l'ancien président Hassan Omar El Béchir.