Soutien humanitaire : TAMMOUNDE aide les femmes et enfants touchés par la guerre au Cameroun

Le travail effectué par cette association est d'une importance capitale dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. En effet, on y retrouve les victimes des violences perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram ainsi que celles ayant fui les conflits armés dans les zones anglophones du pays. L'objectif principal de TAMMOUNDE est d'apporter un soutien moral et financier à ces personnes en détresse.



L'éducation occupe une place centrale dans l'action menée par l'association. Elle met un fort accent sur la scolarisation des enfants victimes de guerre et s'engage à les accompagner tout au long de leur parcours éducatif. Quant aux femmes, elles bénéficient d'un soutien financier visant à leur permettre une certaine autonomisation grâce à la mise en place d'activités génératrices de revenus. Ces activités contribueront également au bien-être et à l'éducation des enfants dont elles ont la charge.



Djamila Yaouba, jeune présidente fondatrice de TAMMOUNDE explique : « Les conséquences directes de ces guerres continuent d'avoir un impact négatif sur les familles, notamment sur les femmes et les enfants qui voient leur performance scolaire se détériorer. Faute de moyens suffisants, ils sont souvent contraints d'abandonner leurs études. Ils ont besoin d'un soutien sous différentes formes ».



Il est indéniable que TAMMOUNDE joue un rôle essentiel dans cette région où le contexte sécuritaire reste précaire et où nombreuses sont celles qui souffrent encore des séquelles physiques et psychologiques causées par ces conflits violents. Grâce à son action humanitaire dévouée en faveur des plus vulnérables, cette association offre une véritable bouffée d'espoir aux femmes et aux enfants meurtris par la guerre.