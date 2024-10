Star Oil et le Tchad renforcent leur partenariat

La coopération entre le Tchad et la société Star Oil s'intensifie. La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixé Naïmbaye, a reçu en audience le 10 octobre une délégation de la société, conduite par M. Ibrahima Ndiaye, Directeur des Filiales, et M. Serigne Momar Dièye, Directeur Général.



Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les projets en cours et d'évoquer de nouvelles perspectives de collaboration. Star Oil, déjà implantée au Tchad, a réaffirmé son engagement à investir davantage dans le pays et à contribuer à son développement économique.



Des investissements prometteurs

Les échanges entre les deux parties ont porté sur les projets en cours de réalisation par Star Oil et sur les opportunités d'investissement à venir. La société a souligné l'intérêt qu'elle porte au marché tchadien et a exprimé sa satisfaction quant au climat des affaires.



De son côté, la ministre du Pétrole a réitéré l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable aux investissements dans le secteur des hydrocarbures. Elle a souligné l'importance de ces partenariats public-privé pour stimuler la croissance économique du pays et améliorer les conditions de vie des populations.



Un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat entre le Tchad et Star Oil s'inscrit dans une dynamique de coopération fructueuse. Les investissements de la société contribuent à renforcer les capacités de production du pays et à générer des revenus supplémentaires. Pour le Tchad, il s'agit d'une opportunité de diversifier ses sources de revenus et de renforcer son autonomie énergétique.