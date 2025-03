Starlink autorisé à opérer au Tchad pour booster l'économie numérique

Dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration de la connectivité au Tchad, l'État tchadien a engagé des discussions approfondies avec Starlink sur plusieurs mois afin de garantir un cadre réglementaire, sécuritaire et économique conforme aux exigences nationales et internationales.



Selon le ministre, Dr. Boukar Michel, l'objectif principal a été de s'assurer que l'offre de services de Starlink respecte pleinement les exigences nationales en matière de réglementation, de sécurité des réseaux, de protection des données personnelles et d'intégration avec les acteurs télécoms locaux.



Concernant la sécurité du réseau et les intérêts stratégiques, le ministre a expliqué que le Tchad a obtenu des garanties solides concernant la stabilité et la fiabilité du réseau Starlink.



Sur la question de la sécurité nationale, Starlink a accepté de collaborer pleinement avec les autorités tchadiennes pour répondre aux demandes de filtrage et d'identification des utilisateurs conformément aux régulations locales, de coupures ciblées ou générales du réseau en cas de nécessité pour des raisons de souveraineté ou de gestion de crise, et de surveillance et d'échange d'informations techniques pour prévenir toute menace liée à l'utilisation de leur service.



Concernant la protection des données personnelles, le ministre Boukar Michel a indiqué que Starlink s'est formellement engagé à respecter les lois tchadiennes en matière de protection des données et à se conformer aux exigences nationales et internationales en termes d'hébergement et de traitement des informations personnelles.



Quant à l'intégration avec l'écosystème télécoms national, afin d'assurer une intégration équilibrée de Starlink dans le paysage télécom tchadien, l'État a imposé une collaboration avec les fournisseurs d'accès internet (FAI) locaux.