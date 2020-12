Succes Masra : "si ça continue comme ça, le Tchad va se disloquer"

"Vous ne les entendrez jamais parler de la justice. Ils chantent comme des perroquets : vivre-ensemble, vivre-ensemble, vivre-ensemble. S'il n'y a pas de la justice, il n'y a pas de vivre ensemble. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'unité du Tchad. Je met en garde tout le monde, si ça continue comme ça, le Tchad va, non seulement se diviser mais se disloquer".

"Vous savez les soudanais, il y avait aussi un autre Maréchal là-bas. Il y avait aussi des politiques bizarroïdes qui ont été appliquées là-bas. Pendant longtemps ils ont fait ce déni de la réalité, jusqu'à ce qu'un jour le Soudan s'est disloqué."

"Cette escroquerie politique, si on continue avec ça, le pays va se disloquer. Le moment est venu d'être très, très sérieux sur ces questions là, si nous voulons sauver le peu du Tchad qu'il reste. Il y a deux Tchad qui sont en train de se distinguer. Je vous le dis de façon froide. Si nous voulons que les deux Tchad se recollent, la colonne vertébrale, la colle qui va les recoller, c'est la justice."

Dans un extrait d'entretien avec la chaine Al Nasr TV, le président des Transformateurs Succes Masra met en garde contre l'injustice et les risques de "division" et "dislocation du Tchad". Il affirme que "le moment de l'alternance, de l'inclusion, de la diversité, de la justice pour les tchadiens est arrivé".Le leader des Transformateurs estime que "s'il n'y a pas de la justice, il n'y a pas de vivre ensemble" :Succes Masra rappelle le cas du Soudan où il y avait "un déni de réalité" :Il dénonce une "escroquerie politique" qui peut avoir de lourdes conséquences :Succes Masra déclare que l'injustice est la cause de nombreux maux. "Il est président de tout, responsable de rien. Ça ne peut pas continuer. Il faut que cette escroquerie s'arrête. Je crois que c'est fondamental", dit-il.