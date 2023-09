Suspension de la diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso

Selon le communiqué du gouvernement :

"Le choix délibéré de la désinformation par Jeune Afrique, au mépris de toute déontologie journalistique, place le journal du côté de la manipulation et de l'intoxication. Cette désinformation semble orchestrée par des intérêts occultes cherchant à semer le chaos au Burkina Faso dans le but de le subjuguer et de l'exploiter.



Le devenir du Burkina Faso ne sera pas influencé par les états d'âme de journalistes égarés. La cabale médiatique dirigée contre notre pays et nos forces de sécurité rencontre une forte résistance de la part de notre peuple et du Gouvernement de Transition. En réponse à ces allégations mensongères, le Gouvernement a décidé, en toute responsabilité, de suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de tous les supports de Jeune Afrique au Burkina Faso à compter du lundi 25 septembre 2023."



Le Gouvernement considère ces affirmations comme des accusations infondées visant à discréditer les Forces armées nationales et les forces engagées dans la préservation de la souveraineté et de la dignité du Burkina Faso.Le Gouvernement tient à souligner "qu'il ne tolérera aucune tentative de manipulation médiatique visant à saper les intérêts du peuple burkinabè", poursuit le communiqué. Il réaffirme son "engagement indéfectible à défendre les intérêts essentiels de notre nation et à agir en conséquence."Le porte-parole du Gouvernement, Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a également souligné que le Gouvernement restera ferme envers tout acteur médiatique qui compromettrait les intérêts du Burkina Faso.