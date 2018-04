RELIGIONS

TOPISLAM CHRONO (Épisode 1)

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 24 Avril 2018 modifié le 24 Avril 2018 - 17:23

L'Islam est le parachèvement de la révélation divine et le meilleur acheminement spirituel que Dieu a révélé aux Hommes. Il est une vérité spirituelle, une lumière intérieure, une voie vers le bonheur éternel, la justice sociale, un appel à la liberté, l'égalité, la fraternité, la charité, la paix et l'amour universel, une exhortation au travail, l'apprentissage des sciences et aux progrès technologiques, ouvert à tous les humains sans distinction ethnique, raciale, physiologique ou socioprofessionnelle.