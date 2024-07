Afrique : le patron des Églises Adventistes, le Pr Robert Osei-Bonsu en mission au Tchad

Le président des Églises Adventistes de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le Pr Robert Osei-Bonsu, est arrivé le 1er juillet 2024 à N’Djamena.



Il a été accueilli à l’aéroport international Hassan Djamous par le président des Églises Adventistes, Mission du Tchad, le pasteur Mianodji Ngaïn, Dr Allah Ridy-Koné, membre des Églises Adventistes, et des dizaines d’autres fidèles.



« Nous sommes ici pour mobiliser nos membres des Eglises Adventistes du Tchad qui œuvrent au développement de ce pays. Nous sommes venus avec un message de paix et d'harmonie, un message d'unité », tels sont les premiers mots du Pr Robert Osei-Bonsu, à sa descente de l'avion.



L'Eglise Adventiste est une Eglise mondiale dont le siège se trouve aux États-Unis d'Amérique. Elle est subdivisée en 13 zones qui couvrent le monde entier. En Afrique, l'Eglise Adventiste a trois divisions, une division en Afrique de l'Ouest dont le siège se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire, une division à Johannesburg en Afrique du Sud et une autre à Nairobi au Kenya.



L'Eglise Adventiste est une Eglise vivante, une Eglise militante qui œuvre pour le vivre-ensemble. Elle a des hôpitaux et plusieurs autres institutions de par le monde, dont le Tchad.