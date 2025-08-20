Un essor fulgurant : Ras Al Khaimah, destination phare de l’immobilier au Moyen-Orient, selon les leaders du secteur

Porté par une stratégie éclairée, l’Émirat redessine son horizon urbain et érige les fondations d’une économie à la fois résiliente et diversifiée. Cet élan repose sur une planification rigoureuse, un engagement profond en faveur de la durabilité, l’amélioration continue de la qualité de vie de ses habitants ainsi que la concrétisation de projets d’envergure internationale.



Ces dernières années, Ras Al Khaimah a connu une envolée des ventes et des prix immobiliers, portée par une vague de projets hôteliers, commerciaux et résidentiels. La croissance démographique attendue — de 400 000 habitants à 650 000 d’ici 2030 — devrait stimuler la demande pour environ 45 000 unités résidentielles supplémentaires. Cette dynamique soutenue s’appuie sur une économie diversifiée, une réglementation favorable aux investisseurs et l’arrivée sur le marché de promoteurs internationaux de renom tels qu’Emaar, Aldar et Ellington, aux côtés d’acteurs locaux majeurs comme Marjan, Al Hamra et RAK Properties.



Au premier plan de la transformation de Ras Al Khaimah se trouve Al Marjan Island, une destination balnéaire d’exception qui s’impose comme un moteur du secteur sous la direction de son PDG, l’ingénieur Abdullah Al Abdooli. Elle accueille déjà des enseignes ultra-luxe de renommée mondiale telles que Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni et The Address. Poursuivant son expansion, Marjan développe également le district commercial RAK Central, un pôle multifonctionnel alliant affaires, art de vivre et innovation.



Le promoteur Al Hamra, dirigé par son PDG Benoy Kurien, continue d’établir les standards du mode de vie intégré grâce à Al Hamra Village, qui rassemble plus de 4 000 résidences, un parcours de golf et une communauté dynamique de plus de 10 000 habitants. Ce développement emblématique est complété par des projets majeurs tels que Waldorf Astoria Residences, Falcon Island et Al Hamra Waterfront.



Plus au long du littoral, RAK Properties sublime le front de mer de l’Émirat avec son projet phare, Mina, qui abrite déjà les complexes primés Anantara et InterContinental, tandis que d’autres enseignes prestigieuses telles que Nikki Beach et Four Seasons sont en préparation.



« La vision de Ras Al Khaimah est en train de devenir réalité concrète », a déclaré Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, Président de RAK Properties. « Nous créons un environnement dynamique et durable, capable d’attirer les investissements du monde entier ».



De son côté, le PDG de l’entreprise, Sameh Muhtadi, a affirmé : « Nous assistons à un engouement mondial sans précédent – et cette dynamique ne fera que s’intensifier ».