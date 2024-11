RELIGIONS

Tchad : Al-Qouran Al-Karim rend hommage aux lauréats des compétitions de mémorisation du Coran

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 2 Novembre 2024

Ce samedi 2 novembre 2024, le Palais des Arts et de la Culture a accueilli une cérémonie d'hommage organisée par l'Association Al-Qouran Al-Karim-Tchad, en présence du Secrétaire d'État au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ainsi que du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier de l'ONG Al-Chafi pour le Développement et l'Éducation.