Tabagisme : Une provocation pour la santé publique

Selon le cardiologue, Dr. Biyandé Sisi Djimé, le tabagisme est à l'origine de nombreuses maladies cardio-vasculaires. Fumer est l'une des causes des accidents vasculaires cérébraux, des anévrismes et de l'hypertension artérielle. L'impact sur les vaisseaux sanguins peut également entraîner des troubles de l'érection. La bronchite chronique est également attribuée aux effets du tabac. Elle conclut en appelant les jeunes tchadiens à arrêter de fumer et les fumeurs passifs à éviter de rester à côté des fumeurs actifs, car le tabac provoque de nombreuses maladies.



En effet, le tabagisme touche de plus en plus les jeunes tchadiens, que ce soit dans les établissements scolaires, les universités, les marchés et autres lieux périphériques. Un fumeur affirme que "je fume la cigarette quand j'ai des soucis et lorsque je m'ennuie", tandis qu'un collègue, Adam, déclare : "J'ai commencé à fumer du tabac depuis mon adolescence, principalement par imitation de mes amis fumeurs."