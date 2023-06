Table ronde au CEFOD : La femme tchadienne au cœur de la prévention des conflits et de la promotion des valeurs démocratiques

Dans son discours d'ouverture, Dr. Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion des conflits et président du CEDPE, a souligné l'importance de cette table ronde en mettant en lumière le rôle crucial que les femmes jouent dans la société tchadienne. Il a rappelé les défis auxquels le pays a été confronté, les guerres successives, les tensions constantes et les injustices persistantes, qui ont entravé la consolidation de la jeune démocratie du Tchad.



La question centrale de la table ronde était de comprendre le rôle de la femme tchadienne dans la construction de la société actuelle et d'explorer comment elle peut améliorer ses actions dans la prévention des conflits et la promotion des valeurs démocratiques. Dr. Ahmat Yacoub Dabio a souligné que la participation des femmes dans la prévention des conflits permet de mieux comprendre les causes sous-jacentes et de trouver des solutions durables pour maintenir la paix.