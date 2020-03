« Talents d’Ici », la première émission télévisée 100% jeunes au Tchad

« Talents d’Ici », une nouvelle émission dédiée aux jeunes a été officiellement ce lundi 9 mars 2020. Cette initiative innovante et ambitieuse de Naïr Abakar, membre du Conseil des jeunes à l’Union Africaine vise à révéler et promouvoir les talents des jeunes tchadiens au grand public.



Le Tchad a longtemps été un pôle de dynamisme pour la jeunesse africaine. Malheureusement force est de constater que tout le génie tchadien qu’incarne la jeunesse est moins vulgarisé au niveau national, africain voire mondial. Depuis quelques années les investissements dans le secteur des Technologies de l’information et de la communication ont impulsé une nouvelle dynamique à travers le déploiement des plateformes digitales. C’est pourquoi, dans un premier temps, « Talents d’Ici » sera diffusée sur les plateformes digitales avant son extension dans les canaux traditionnels. « Talents d’Ici » est un programme qui a pour objectif de sensibiliser la jeunesse sur les défis de l’heure. Cette émission télé permettra d’une part de faire découvrir les potentialités que regorgent les jeunes dans tous les domaines socioéconomiques et culturels et d’autre part, de permettre à la jeunesse de participer au développement du Tchad et partant de l’Afrique.



« Talents d’Ici » est une émission qui se veut riche et dense avec plusieurs rubriques. Elle traite de l’Entrepreneuriat, de la Santé, de la Culture, etc. Son approche est de donner la parole à la jeunesse elle-même. Avec « Talents d’Ici », il est question d’offrir une plateforme d’exportation de compétences tchadiennes et par la même occasion ouvrir la porte aux investisseurs en leur faisant découvrir les capacités de la jeunesse tchadienne à transformer les opportunités en capital de développement. Pour accéder à votre émission sur Facebook et Youtube voici les liens…..



Tous les contributeurs et partenaires intéressés par l’initiative peuvent contacter l’équipe de production pour d’éventuelles collaborations. Les jeunes sont aussi invités massivement à suivre l’émission sur les différentes plateformes digitales et leurs retours seront les bienvenus pour améliorer le programme.



Le Producteur,

Naïr Abakar

CONTACT : tiya.productions@gmail.com