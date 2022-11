Tchad : des guides formées en transformation de pneus en meubles

Ce sont 20 filles qui bénéficient de cette formation à l’entreprise Noudji décor et art. La session consiste à transformer des pneus en chaises, tables et tabourets. Cette formation, faut-il le préciser, est doublement utile.



Premièrement, elle permet à des jeunes filles désœuvrées d’avoir des débouchés car celles-ci pourront vendre les différents meubles. L’association des guides du Tchad, organisatrice de la formation mise aussi sur une création plus formelle d’entreprises féminines.



Deuxièmement, la formation permet de lutter contre la destruction de l’environnement. En effet, de l’avis de Madame Madjirangué née Lodéné Mbaïssain, commissaire générale de l’association des guides du Tchad, l’homme coupe abusivement les arbres pour ses divers besoins. Les pneus jetés ou brûlés sont source de pollution. La santé humaine en prend un coup. La récupération et le recyclage de ces déchets est par conséquent bénéfique.



Cette formation dure trois semaines. Elle est financée par l’UNICEF en partenariat avec les Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes et adolescents.