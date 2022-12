Tchad : interdites d’importer les sucreries, les personnes handicapées exigent 200 mille de l’Etat par mois

Les personnes handicapées, après avoir longtemps battu le pavé, ont été récemment autorisées à faire le commerce transfrontalier. Malheureusement, l’importation des produits manufacturés de première nécessité leur est interdite. "Le riz, le sucre, le savon, la farine, même la simple sucrerie sont interdits d’importation parce que c’est haram", tonne le porte-parole des personnes handicapées, Ali Ossingbédé Justin.



Ces personnes se sont rabattues par conséquent sur le ramassage de fagots. Les personnes handicapées ramassent du fagot à Djermaya, à Koundoul. Beaucoup tombent et meurent’’, confie le porte-parole.



En raison de l'interdiction d'importer les sucreries, les personnes handicapées décident de ne plus aller à Kousseri ni ramasser du fagot pour "payer beaucoup d’impôts et enrichir les personnes valides". "Nous leur laissons cette route mais nous leur demandons 200 mille chaque 25 du mois, un sac de riz, un sac de sucre, 6 litres d’huile pour chaque handicapé. Trop c’est trop", s’emporte Ali Ossingbédé.



En cas de non-satisfaction d’ici le 30 décembre, les personnes handicapées sortiront "ramper pour arracher même ce qui est dans la gueule du loup". L’union fera la force des personnes handicapées, conseille le porte-parole.