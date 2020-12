Tchad : ​12 nominations au ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale

Le décret n°2463 du 14 novembre 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après :



Inspection Générale

-Inspecteur Général: Monsieur AKOUYA TCHALET, en remplacement de Monsieur MAHAMAT CHAIB BRAHIM, appelé à d'autres fonctions.

-Inspecteur Chargé de l'Aviation Civile: Monsieur TAMKIMADJE JEAN, maintenu.

-Inspecteur Chargé de la Météorologie Nationale: Monsieur AHMAT FADJACK ALIFA, maintenu.



Direction Générale du Ministère

Directeur Général: Monsieur KANBOURBE NATHAN en remplacement de Monsieur MAHAMAT SALEH DOUGA, appelé à d'autres fonctions.

Directeur Général Adjoint: Monsieur ALI MAHAMAT ZENE WORIMI, en remplacement de Monsieur KANKOURBE NATHAN, appelé à d'autres fonctions.



Direction du Développement des Activités Aéronautiques et Météorologiques

Directeur: Monsieur NADJEL JOHN QUENTIN DIBANGAR, poste vacant.

•Sous-Direction de la Planification et de la Programmation:

Sous-Directeur: Monsieur ABOUD MAHAMAT MAHADI HAMOUDA, poste vacant.

•Sous-Direction de la Coopération et du Partenariat:

Sous-Directrice: Madame TABA née TOKO BILHA DJAKO en remplacement de Madame FATIME AHMAT DAOUSSA, appelée à d'autres fonctions.



Direction des Études, des Réalisations et du Suivi des Projets

Directrice: Madame FATIMÉ DARAYA OUMAR CHAIB, maintenue.

•Sous-Direction des Études: Monsieur DIONKARA BEBA NAARNGO, poste vacant.

•Sous-Direction des Réalisations et du Suivi des Projets:

Sous-Directrice: Madame AFIFA HASSANE MAHAMAT, poste vacant.



Direction des Infrastructures Aéroportuaires et Météorologiques

Directeur: Monsieur MAHAMAT SALEH HAMIT en remplacement de Monsieur ZIBER OUMAR ZIBER, appelé à d'autres fonctions.

•Sous-Direction des Investissements Aéroportuaires et Météorologiques:

Sous-Directeur: Monsieur SOUMAINE HASSABALLAH, maintenu.

•Sous-Direction de l'Entretien et de la Maintenance des Infrastructures Aéroportuaires et Météorologiques:

Sous-Directeur: ARMAND NGARRADJIM, poste vacant



Direction des Affaires Administratives et Juridiques

Directeur: Monsieur MAHAMAT BRÊME ADOUDOU, maintenu.

•Sous-Direction de la Comptabilité, des Ressources Humaines et du Matériel:

Sous-Directeur: Monsieur MAHAMOUD ABDOULAYE FODI, poste vacant.

•Sous-Direction des Affaires Juridiques:

Sous-Directrice: Madame LARKINGAM NANDIGNGAR, poste vacant.