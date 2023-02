Tchad : ​ADAC, d'importantes failles à corriger

Depuis sa prise de service en juin 2022, un comité de réalisation a été mis en place pour réaliser un état des lieux de l'ADAC. Les résultats de cet état des lieux ont révélé plusieurs défis à relever, notamment en matière de conformité réglementaire, de ressources financières et humaines, et d'outils de travail.



En termes de conformité réglementaire, la mise en œuvre effective des normes de sûreté et de sécurité était respectivement de 33% et 44%, et il y avait une absence de mise à jour des programmes nationaux dans le domaine de la sûreté ainsi qu'une absence d'accords SAR pour la recherche et le sauvetage avec plusieurs pays voisins.



En matière de ressources financières, le secteur a été fortement touché par la pandémie à Coronavirus et la situation financière était critique, avec des dettes de plus de 7 milliards et un solde négatif de 804.061.899 FCFA.



En matière de ressources humaines, l'effectif total était de 140 agents, avec une absence de qualification des inspecteurs d'aviation civile et de formation de maintien de compétence. Il y avait également des contrats dits de consultant et de prestation de services sans valeur ajoutée ni pertinence pour l'ADAC.



Enfin, en termes d'outils de travail, les manuels des procédures étaient obsolètes, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité, et il n'y avait ni site web, ni messagerie professionnelle.



Il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les conditions de travail et la conformité réglementaire de l'ADAC. Le nouveau directeur général a un défi important à relever pour remettre l'agence sur la bonne voie.