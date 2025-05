Tchad : ​L’ONG All People Organization rend hommage au Directeur Pays de Qatar Charity

Ce mercredi 14 mai 2025, l’organisation non gouvernementale All People Organization, présidée par Zarwa Oumar Aboubakar, a rendu hommage à Abdulhamid Mahamat, Directeur Pays de Qatar Charity, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’ONG à N’Djamena.



Cette initiative s’inscrit dans une volonté de reconnaissance envers Qatar Charity pour son soutien constant aux actions humanitaires en faveur des populations vulnérables au Tchad. À cette occasion, un tableau symbolique a été remis à M. Abdulhamid Mahamat, en signe de remerciement pour son engagement et celui de son équipe.



« Ce présent est un geste de gratitude pour tout le bien qu’il accomplit, aux côtés de Qatar Charity, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis au Tchad », a déclaré Nasradine Abdelwahab Sani, trésorier de l’ONG All People Organization.



L’événement a également été l’occasion de renforcer les liens de partenariat entre les deux structures et de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la solidarité et du développement durable.