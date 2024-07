TCHAD

Tchad : ​L'air d'abattage de Kélo met mal à l'aise la population environnante

Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 9 Juillet 2024

Installé il y a plus de 30 ans, l'air d'abattage de Kélo se trouve maintenant en pleine ville. Il est entouré par des habitations, des établissements scolaires et fait face à la douane. Dans cet air d'abattage, on abat chaque jour plus de 10 bœufs et plus de 60 chèvres et moutons.