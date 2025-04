Tchad : ​Le président de la CNDH félicite un citoyen pour un acte de grande honnêteté

Les faits remontent au 22 avril, au marché d’Atrone, dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena. Selon le récit de Saleh Moussa Haroun, « j’ai trouvé un panier juste à côté de mon véhicule. Il contenait un voile de couleur indigo, des documents médicaux, un reçu de demande de carte d’identité nationale ainsi qu’une somme de 28 500 000 FCFA ».



Grâce au numéro inscrit sur le reçu de la carte d’identité, Saleh a contacté la propriétaire, qui a confirmé l’appartenance des objets. Il s’est ensuite rendu à son domicile pour lui restituer l’intégralité du panier et de son contenu.



Le président de la CNDH a salué cet acte, le qualifiant d’« acte hautement citoyen », et a exprimé l'importance de récompenser et d'encourager de telles actions.



« Nous avons estimé nécessaire de le féliciter et de l’encourager à continuer de promouvoir ces nobles valeurs. La CNDH souhaite même faire de Saleh Moussa Haroun un ambassadeur de la promotion des bonnes valeurs citoyennes », a déclaré Belngar Larmé Jacques.