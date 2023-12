Tchad : ​Succes Masra prépare le terrain pour les présidentielles de 2024

Au milieu de la foule, Docteur Succes Masra a, comme toujours, promis à ses militants la terre promise. Il s'agit de gagner les élections présidentielles de 2024, ce. qui "mettra fin à leur souffrance dans le désert". "Pour cette raison, nous ne devons pas croiser les bras. Il faut travailler dur pour atteindre ce seul objectif", a-t-il précisé.



La grève des enfants qui paralyse le secteur éducatif depuis plus d'un mois, la carence en carburant, les injustes érigées en règles universelles au Tchad, la démagogie et la corruption qui vont crescendo sont les mots qui reviennent régulièrement dans son discours.



Quant au doute qu'il laisse planer sur sa position sur le référendum constitutionnel faisant l'objet d'analyse par les médias et les citoyens avertis, le leader national des Transformateurs a toujours été indécis. "Quand le moment viendra, choisissez en âme et conscience le projet de Constitution qui vous sera soumis, mais ce qui est sûr, vous aurez la liberté de choisir librement vos représentants : les gouverneurs seront élus ainsi que les préfets, un Sénat sera mis en place et nous allons transformer ce pays", a-t-il souligné.



C'est dans le bain de foule que Succes Masra et sa délégation ont regretté les malheureux incidents du 20 octobre 2022. Tout de même, il apprécie la mobilisation et la détermination de ses militants prêts pour la justice et l'égalité. Suceès Masra est sûr de gagner les élections de 2024 comme il l'a fait remarquer : "qui va nous arrêter ?".



Il finit son intervention en rappelant sa citation devenue virale depuis un certain temps : "Quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin". Vifs ou mort, les Transformateurs sont plus qu’engagés dans la conquête du pouvoir et la lutte acharnée pour la justice et l'égalité comme cela s'est manifesté à travers ce simple meeting.



D'après le rapport satellitaire, plus de 4 millions de personnes sont sorties pour le meeting. La prochaine destination sera la ville de Kélo dans la province de la Tandjilé Ouest.