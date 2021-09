Tchad : ​après six ans, le chantier de construction de l'hôpital provincial de Pala a repris

Lors du passage du ministre en charge des infrastructures dans le Mayo Kebbi Ouest début septembre 2021, les dossiers du chantier de finition de l'hôpital ont été remis sur sa table. La réponse du ministère de la Santé publique et de celui des Infrastructures n'a pas tardé.



L'opérationalisation de l'hôpital contribuera à la prise en charge des malades de la province et d'ailleurs, permettra d'assurer la formation continue des agents de santé et en même temps faire la promotion de santé.



Après la réfection des bâtiments, les équipements seront installés dans les différents bâtiments qui composent les services dudit hôpital qui affiche une image un peu moderne.