Tchad : ​dans le Moyen-Chari, plus de 4000 candidats composent les épreuves du Baccalauréat 2024

À Sarh, c’est le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, qui a lancé les épreuves au site N°1 du Lycée Ahmed Mangué.



Au total, 4148 candidats composent dans la province du Moyen-Chari, dont 3376 pour le centre de Sarh. Ces candidats sont répartis dans deux sites : le site N°1 au Lycée Ahmed Mangué, qui abrite les centres 1 et 2, et le site N°2 au Lycée Collège Saint Charles Lwanga, qui abrite les centres 3 et 4.



Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, Allagueryam Daninan, encourage les candidats à garder leur calme et leur sérénité et à compter sur leurs propres connaissances. Il a souligné que le baccalauréat est comme tout autre examen de fin d’année et a reconnu que les cours ont été perturbés par la crise syndicale des enseignants, mais ont été exécutés à 76%.



En lançant officiellement les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a déclaré que cette journée est décisive et importante pour les élèves, car ils doivent prouver leurs connaissances à travers cet examen, qui ouvre une nouvelle porte pour les études supérieures.



Il faut noter que cette année, le Lycée féminin de Sarh a présenté 37 candidates pour ce baccalauréat de l’enseignement secondaire général et technique, session de juin 2024.