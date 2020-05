Tchad : ​des millions de Fcfa pour libérer des otages au Mayo Kebbi Ouest

Les quatre otages du village Vouli dans la sous-préfecture de Lamé sont rentrés chez eux. Une somme de sept millions a été versée aux malfrats pour cette libération.



Les victimes disent avoir subi des tortures entre les mains de ces hommes hors-la-loi.



Parmi les otages, il y a trois hommes et une femme. Ils ont passé 12 jours avec les malfaiteurs en territoire camerounais.



Bien que rentrés, c'est la souffrance qui s'installe dans leurs familles. Car les troupeaux de boeufs, les céréales et autres biens ont été vendus pour leurs libération.



L'enlèvement de personnes contre rançons est une pratique très accentuée dans le Mayo Kebbi Ouest. Depuis plusieurs décennies, ce phénomène a fait des morts, des déplacés et a appauvri beaucoup de paysans.



À ce jour, des personnes demeurent toujours en captivité entre les mains de malfrats. C'est le cas Passane Zoua Houli dont l'enfant a été abattu par les ravisseurs.