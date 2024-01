Tchad : ​l'AFDCPT organise une formation sur la notion de genre à Kelo

Prévue du 17 au 19 janvier 2024, cette formation se concentre sur sept modules clés : la violence basée sur le genre, les droits des enfants, les droits et devoirs des femmes et des enfants, les instruments juridiques (résolutions 1325, 2250, et 2419), le droit à la citoyenneté, ainsi que les relations entre les organisations de la société civile et le gouvernement.



Madame Narmadji Céline, présidente de l'AFDCPT, et Madame Tigabe Amour, conseillère de l'association, seront les principales formatrices durant ces trois jours. La formation inclut des périodes de questions-réponses, des témoignages, des suggestions, ainsi que des travaux de groupe.



Madame Tigabe Amour, lors de l'ouverture de la formation, a souligné que cet événement permettra aux participants d'acquérir des connaissances sur l'égalité des sexes, de comprendre les droits et devoirs des femmes, ainsi que les droits des enfants à travers les divers textes qui les régissent. Elle a encouragé les participants à diffuser les connaissances acquises afin de renforcer la place des femmes dans la société.