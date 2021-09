Tchad : ​l'AFPST encourage les femmes à se faire vacciner contre la Covid-19

Lançant la cérémonie, la présidente de l'AFPST, Achta Adoum Bichi, a rappelé aux femmes les bienfaits de la vaccination en déplorant le fait qu'elles n'ont pas saisi cette opportunité en se faisant devancer par les hommes. "Si une personne est vaccinée, elle se protège elle-même et protège la société toute entière", a-t-elle ajouté.



Achta Adoum Bichi a fait savoir aux femmes que la vaccination est gratuite et volontaire. Son association mènera toutes les actions nécessaires afin que les femmes aient une dose suffisante.



Le directeur de réglementation et des affaires humanitaires du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Mahamat Assileck Abakar, a affirmé que son département a fait un appel à toutes les associations des femmes à N'Djamena pour que le message sur la vaccination passe.



Il a souligné qu'il est dans l'intérêt des femmes de se faire vacciner. "Il ne faut pas qu'elles se laissent emporter par des messages non fondés de la rue et des réseaux sociaux".



Mahamat Assileck Abakar appelle les femmes à relayer massivement le message.