Tchad : ​l'IGE lance un avertissement contre la déperdition des recettes et les conflits d'intérêts

L'Inspecteur général d'État, Issa Mahamat Abdelmamout, a adressé le 14 décembre 2020 une note circulaire aux agents de l'État (à l'exception des médecins et enseignants) sur la question de la déperdition des recettes de l'État et les conflits d'intérêts.



Après plusieurs missions de contrôle et de vérification des régies financières du pays, l'Inspection Générale d'État a constaté avec amertume, que les recettes fiscales et douanières ne sont pas à la hauteur de la situation économique du pays.



L'Inspecteur général d'État déplore des comportements non orthodoxes et demande à tous les agents de l'État se trouvant dans cette situation de se retirer immédiatement pour l'intérêt national d'ici 10 jours.



L'IGE a donné un délai jusqu'au 24 décembre 2020. "Passé ce délai, tout agent pris en flagrant délit sera traduit devant les juridictions compétentes", précise Issa Mahamat Abdelmamout.