Tchad : ​l'ONG Al Nahda inaugure une école à Koundoul

L'école est composée de trois salles de classe, d'un bureau équipé et d'un point d'eau potable. L'implantation de l'école dans le village vise à accompagnement la politique en matière d'éducation du gouvernement et à créer les conditions pour former les cadres de demain, a expliqué Fatimé Al-Khalil, représentante de la présidente de l'ONG Al Nahda.



Fatimé Al-Khalil Idriss demande aux parents d'élèves d'accompagner leurs progénitures et de s'investir davantage pour l'éducation scolaire. Elle appelle le corps enseignant à se donner corps et âme pour l'avenir des enfants et à faire bon usage de l'édifice scolaire.