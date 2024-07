Tchad : ​la commune d'Ati a lancé de grandes activités d'aménagement dans les différents quartiers

Ces travaux ont pour objectif de prévenir et de limiter les risques des eaux pluviales tels que les inondations et les blocages de certaines rues. Ce fut une occasion pour le maire de la ville d'Ati, l'équipe communale mise sur pied pour cette circonstance, et le bienfaiteur Souleymane Dikeri, qui a mis à disposition un engin d'une grande valeur pour la réalisation de ces activités. Il a ensuite expliqué les bienfaits de ces actions d'aménagement des canaux et des rues, surtout en cette période d'incertitudes pluviométriques.



Mme Achta Hissein Girimbil, 2ème adjointe au maire et présidente du comité de pilotage de ces activités, a tout d'abord remercié l'équipe pour sa détermination et le bienfaiteur pour avoir fourni ce grand engin. Elle exhorte la population de la ville d'Ati à aider l'équipe et à ne pas mettre de déchets dans les canaux nouvellement aménagés.



Enfin, le gouverneur de la province du Batha, qui s'est déplacé pour visiter et encourager l'équipe, a pris la parole. Il a souligné que ces activités sont cruciales, surtout en cette période de fortes pluies. Il encourage la commune à couvrir toutes les zones à risques afin de soulager la population.