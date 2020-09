Tchad : ​la population du Guéra confrontée aux difficultés d'accès à l'eau potable

La population de la province du Guéra en générale et celle de Mongo en particulier fait face à d'énormes problèmes liés à l'eau potable qui est l'élément essentiel de la vie. Malgré l'installation de la Société tchadienne des eaux (STE) depuis quelques mois dans la ville de Mongo suite aux décisions gouvernementales donnant droit à la population de bénéficier de trois mois de gratuité d'eau, cette dernière ne fait qu'endosser le souci lié à l'eau potable.



Une descente sur le terrain permet de constater que la population éprouve d'énormes difficultés liées à l'eau. Comme preuve, c'est la pratique des anciens systèmes de transport d'eau qui est visible dans toute la ville. L'on note le transport d'eau à cheval, à dos d'âne ainsi que le pousse-pousse.



Interrogé, un transporteur d'eau à dos d'âne, communément appelé dans le jargon tchadien ''Khouroudj'', explique que la situation liée à l'eau est indescriptible, surtout en cette période de saison pluvieuse où la qualité d'eau n'est pas bonne car la plupart des puits sont ouverts et cela laisse un canal de déversement des eaux de pluies non traitées.



Un autre problème est qu'il existe une difficulté liée à la distance entre le lieu de puisage d'eau et la ville de Mongo. Un vendeur d'eau qui utilise le système de charrette "pousse-pousse" avoue que le problème d'eau dans la ville ne date pas d'aujourd'hui car Mongo y a toujours été confrontée, en plus du problème d'électricité.



''L'eau c'est la vie mais si la consommation d'eau courante devient une difficulté c'est que nous avons un problème dans notre vie'', affirme le "pousse-pousse".



Un consommateur rencontré se dit surpris que la distribution d'eau pose problème jusqu'à présent, même avec l'installation de la STE. Pour lui, la STE n'a pas honoré son engagement pour la distribution gratuite de l'eau. ''Je paye chaque jour de l'eau, et vous savez quoi, un seul bidon d'eau coûte 75 FCFA donc il me faut par jour dans mon ménage 10 bidons d'eau. Imaginez la suite'', déplore ce dernier.