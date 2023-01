Tchad : ​le nouveau DGA des douanes et droits indirects installé

Lors de cette cérémonie, le Directeur Général a salué les efforts accomplis par le Directeur Général Adjoint sortant, Monsieur NELDJI ISMAEL KONDOL, qui a permis de moderniser l'institution. Il a également souligné les qualités de dynamisme et d'efficacité opérationnelle de Monsieur Haroun Abdoulaye CHAIBO, qu'il a invité à accompagner dans le respect de la hiérarchie.



Monsieur NELDJI ISMAEL KONDOL, dans son discours d'au-revoir, a témoigné sa gratitude à l'ensemble du personnel pour son soutien et sa collaboration. Il a également exhorté à poursuivre le même élan de travail avec son successeur, qu'il a souhaité plein succès. Il a rassuré de sa disponibilité à déployer sans réserve son expérience à toutes les sollicitations.



Pour sa part, Monsieur Haroun Abdoulaye CHAIBO a réitéré sa détermination à œuvrer dans une collaboration saine et sincère avec l'ensemble du personnel, dans le strict respect des textes en vigueur. Il a également souhaité bonne chance à son prédécesseur pour de nouveaux horizons.



La signature des procès verbaux a mis fin à cette rencontre dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle.