Tchad : ​plus de 50 agro-pasteurs en formation sur l’embouche bovine et ovine à Moundou

Organisée par le Centre de Formation Agro-sylvo-pastoral pour le Développement de l’Entreprenariat, dans le cadre du projet Laham Nadif, cette initiative vise à renforcer les compétences des participants issus des coopératives Lonodji de Kaga2, Mékasnan de Maikoloum, et Nonkar de Kouh Jéricho. L’objectif est de garantir une meilleure qualité de la viande tout en valorisant les ressources locales telles que les fourrages et les compléments alimentaires disponibles sur le territoire.



Lors de l’ouverture des travaux, Dédjim Antoinette, vice-présidente du Conseil d’Orientation et de Suivi, a souligné l’importance stratégique du secteur de l’élevage. Elle a rappelé que ce secteur joue un rôle crucial, non seulement dans l’approvisionnement des chaînes alimentaires, mais aussi dans la gestion des écosystèmes ruraux.



Pour elle, les bovins et les ovins contribuent de manière significative à la fertilisation des sols, à l’entretien des paysages et à la préservation de la biodiversité. Elle a également insisté sur la nécessité pour les agro-pasteurs de développer des compétences techniques solides et une vision stratégique pour réussir dans leurs activités d’élevage.



Cette session de formation s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la durabilité et la rentabilité des pratiques agro-pastorales dans la région.