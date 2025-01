Tchad : ​retour au bercail de l’ex-secrétaire général du mouvement politico-militaire UFDD-F

À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djamena, il a été accueilli par le Conseiller chargé des missions du Médiateur de la République ainsi que des membres de sa famille.



Visiblement ému, Moussa Abderahim Hissein Bachom a expliqué sa décision de rentrer au pays après une longue réflexion. « La paix n’a pas de prix. Il n’y a rien de plus important que la paix et la stabilité. » Il a affirmé vouloir apporter sa contribution au développement et à la stabilité du Tchad.



Il a également lancé un appel à ses compatriotes encore en exil, les exhortant à rentrer pour contribuer au développement et à la réconciliation nationale. Il a remercié le Chef de l’État pour son sens du pardon et son engagement à rassembler tous les fils et filles du Tchad dans un esprit de réconciliation.