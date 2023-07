Tchad : ​un homme abattu en plein jour par des hommes armés à N'Djamena

Une violente altercation a éclaté entre les braqueurs et leur victime, au cours de laquelle l'un des agresseurs a sorti son arme et tiré une balle qui a atteint la poitrine d'Ali. Malgré son transfert rapide à l'hôpital par la police nationale, il a malheureusement succombé à ses blessures quelques minutes plus tard.



Après leur méfait, les deux assaillants ont pris la fuite, laissant leur victime gisant dans une mare de sang. Les témoins ont rapporté que les mécaniciens et les commerçants de pièces détachées présents sur les lieux ont été dissuadés d'intervenir lors de l'agression. Les braqueurs ont exigé que Ali leur remette le contenu de son panier. Face à sa résistance, l'un des agresseurs a dégainé son arme et tiré.



Malheureusement, malgré son transport en urgence vers un établissement de santé de la capitale, il n'a pas survécu à ses blessures.