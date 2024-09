Vounba Pahalet Albert, technicien supérieur en anesthésie-réanimation au Centre Hospitalo-Universitaire de la Mère et de l'Enfant, a été enlevé à sa descente de garde, le samedi 14 septembre 2024, par des hommes armés non identifiés. C'est ce qu'a indiqué ce soir une source du Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) à Alwihda Info. Le motif de son enlèvement et le lieu de sa séquestration restent pour l'instant un mystère, ajoute la même source.