Tchad : ​un prix d'excellence au Mayo Dallah

Pour le préfet Kelo Agnim, ce concours va susciter l'esprit d'émulation et de compétition entre les élèves de différents établissements d'enseignement moyen et secondaire. Les élèves auront de plus en plus de courage à prendre conscience de l'importance de l'école.



Ce concours de prix d'excellence regroupe les trois premiers élèves de chaque établissement moyen et secondaire du Mayo Dallah.



Les partenaires impliqués dans l'organisation de cette troisième édition du prix d'excellence sont la GIZ, BSB Yamoussa, l'UCEC-MK, RECONNECT, la Star nationale et d'autres personnes de bonne volonté.