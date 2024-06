Tchad : 1 000 rejets de dattiers distribués dans la province du Barh El Gazel

La commune de la ville de Moussoro a organisé une activité de distribution des rejets de dattiers ce 21 juin 2024 à Moussoro. L'objectif est de lutter contre la désertification et créer un pôle de production des dattes.



Lors de cette cérémonie présidée par le préfet du département de Barh El Gazel Sud, le maire de la commune de Moussoro, Issa Abdramane Tchougouli, a tout d'abord salué l'assistance avant de dire que ces dons seront distribués de manière équitable à ceux et celles qui possèdent un jardin et qui respecte les critères.



Le jardinier doit prendre le soin nécessaire en fournissant suffisamment de l'eau, afin d'assurer la survie de ces dattiers. Il a conclu en remerciant les collègues de Faya qui ont acheminé les dattiers au bon port.



Dans son discours, le préfet du département de Barh El Gazel Sud, Ali Youssouf s'est dit satisfait de cette initiative du chef l'État, Mahamat Idriss Deby Itno. Ce vaste programme de transplantation de 200 000 dattiers, pour lutter contre la désertification, est une promesse donnée par le chef de l'Etat lors de sa campagne présidentielle du 5 mai à Moussoro.



« Deux mois plus tard, 1000 rejets sont arrivés aujourd'hui pour la distribution », dit-il. Ali Youssouf ajoute également que c'est aussi un pôle de production des dattes dans la province. Il a exhorté les bénéficiaires de prendre toutes les précautions pour la survie de ces plants reçus.



Aux autorités municipales de la commune de Moussoro, le préfet le recommande de faire un suivi rapproché, afin de permettre de bien gérer.