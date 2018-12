Tchad : 1.500 enseignants seront recrutés en 2019

En tournée de travail dans le sud du pays, le ministre de l’Education nationale et de la promotion civique, M. Aboubakar Assidick Choroma, a eu une rencontre hier, à Bongor avec les différents acteurs du secteur, autorités administratives et représentants des partenaires.



Comme mesures phares prises pour faire face notamment à la baisse de niveau des élèves, le ministre a annoncé le recrutement et le déploiement de 1.500 enseignants dès l'année 2019.



Par ailleurs, le ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Houndeïngar David a entrepris une tournée dans la province du Moyen Chari afin de s’enquérir du fonctionnement de l’Université de Sarh.