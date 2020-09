Tchad : 10 ans de prison ferme requis contre cinq officiers pour complicité d'évasion

Un jugement correctionnel spécial s'est ouvert lundi au Palais de justice de N'Djamena suite à la brève évasion d'un officier de l'armée survenue la semaine dernière, a constaté Alwihda Info.



Les cinq présumés complices de l'évasion du colonel Abdoulaye Ahmat Haroun plaident non coupable. Ils reconnaissent qu'ils étaient présents le jour de l'audience mais rejettent toute complicité d'évasion. Ils assurent également ne pas avoir fait venir jeudi dernier un véhicule devant le Palais de justice pour permettre l'évasion.



Selon eux, le colonel Abdoulaye Ahmat Haroun -également jugé pour évasion et outrage à la magistrature- est monté à bord d'un taxi. Ce que ce dernier défend également.



L'un affirme être l'oncle du colonel et les deux sont des cousins. Ils appartiennent tous au corps de l'armée, en fonction à la direction générale du renseignement militaire.



Le parquet requiert dix ans d'emprisonnement ferme et la radiation des effectifs de l'armée.



Les juges se sont retirés pour le délibéré.



L'audience a lieu sous très haute surveillance de différents corps des forces de défense et de sécurité. Des militaires cagoulés, arme à la main, sont postés devant l'entrée de la salle d'audience.