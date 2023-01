Tchad : 10 étudiants du complexe des formations sanitaires "La Merveille" soutiennent leur mémoire

La formation de sages-femmes et d'infirmières au Tchad prend un nouvel envol avec la réussite de 10 étudiants du complexe des formations sanitaires "La Merveille" à Ndjari dans le 8ème arrondissement. Ces étudiants ont soutenu leur mémoire de fin d'études en cycle de diplôme d'état de sage-femme et infirmière. La majorité d'entre eux ont obtenu une note de 16,5 mention bien, tandis que d'autres ont été rejetés pour des documents incomplets à retravailler.



Selon le président du jury, cette formation permettra aux étudiants de se racheter sur le marché de l'emploi. Il a également souligné que le complexe des formations sanitaires "La Merveille" est régi par un texte qui permet de former des agents sanitaires qui deviendront bientôt des professionnels de la santé comme ceux qui sont actuellement à l'école nationale de la santé.



Le fondateur du complexe des formations sanitaires "La Merveille", Elhadj Brahim Ngawa, a également félicité les étudiants pour leur réussite et a souligné l'importance de cette formation pour la santé du pays. Il a également appelé les autorités et les partenaires à continuer de soutenir le complexe pour continuer à former des professionnels de la santé de qualité.