Tchad : 10 jours pour rendre la ville de Pala propre

Une opération de salubrité et de lutte contre l'érosion, en milieu urbain, a été lancée le 15 novembre dernier dans la commune de Pala. Plus d'une centaine de jeunes femmes, hommes, filles et garçons, ont été recrutés pour mener cette activité pendant dix jours, dans les vingt quartiers que compte la commune de la ville.



Cette initiative est du Projet de Renforcement de la Résilience et de la Cohabitation Pacifique au Tchad (PRCPT) de la province du Mayo Kebbi Ouest, par ailleurs partenaire de la mairie de Pala. Selon le chef d'antenne dudit projet, Vaihal Tao Jérôme, la salubrité est l'affaire prioritaire de chaque citoyen qui habite dans une ville, avant d'être la préoccupation des autorités municipales. « Une ville insalubre cause beaucoup de problèmes de santé », déplore-t-il.



Depuis son installation au MKO, le PRCPT s'est engagé à accompagner quelques communes dans le cadre de ses œuvres de développement, pour favoriser une bonne vie. Les bénéficiaires de ce travail doivent mener des activités génératrices de revenus, avec les 30 000 FCFA qu'ils vont recevoir à la fin de l'opération, grâce au financement de la Giz-PRCPT.



Le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, rappelle que cette même activité a été menée en juillet dernier, avec l'appui financier du même projet. Pour lui, le PRCPT-Giz est un partenaire incontournable de la commune de Pala, non seulement dans le cadre des actions de développement, mais aussi et surtout dans la réinsertion socioprofessionnelle. La commune ne peut se développer sans l'implication effective de sa population, des sociétés et ONG.