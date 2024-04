Tchad : 10 km à bitumer sur la pénétrante nord de Ndjamena avant la saison des pluies

Sur les sites ce 4 avril, le Directeur des Voiries Urbaines, Hassan Hayar Adam, a inspecté la planche d’essai de la couche de forme constituée d’agrégats d’enrobé recyclés et d’apport de sable limoneux. Une fois approuvée par la mission de contrôle SAPHIR ENGINEERING, cette couche sera étendue le long du linéaire.



Des prélèvements sont effectués pour tester la densité et déterminer la capacité de la chaussée. Cependant, quelques difficultés sont observées sur le chantier, notamment la libération de l’emprise de la route et le déplacement des câbles à fibre optique des opérateurs de téléphonie mobile. Avec l’approche de la saison des pluies, SATOM est appelée à accélérer les travaux et à achever le bitumage de 10 km pour améliorer la mobilité du trafic urbain.



Pour assurer la fluidité de la circulation pendant les travaux, la Direction des Voiries Urbaines collabore étroitement avec l’équipe de la Mairie de N’Djamena pour mettre en place des déviations. Un appel est lancé aux camionneurs (gros porteurs) pour éviter le stationnement sur la voie.