Tchad : 10 morts dans des affrontements intercommunautaires au Sud

Un éleveur est décédé ce mercredi matin à l'hôpital provincial de Sarh, des suites de ses blessures. Il avait été blessé lors de violences intercommunautaires survenues lundi dernier, ayant opposé les éleveurs et les agriculteurs dans le canton Koumogo, localité située à 80 kilomètres de Sarh, département de Bahr Kôh, dans la province du Moyen Chari.



Ces violences intercommunautaires ont entrainé la mort de dix personnes dont huit agriculteurs et deux éleveurs.



Les violences auraient dégénéré suite à la destruction d'un champ et à la mort d'un éleveur.



Le camp de l'éleveur a ensuite riposté, armes à la main, et a attaqué les agriculteurs, tuant huit d'entre eux.



Les forces de l'ordre se sont déployées dans la zone.



Un chef traditionnel contacté par Alwihda Info plaide pour une cohabitation pacifique. "Si on ne prend pas garde, ça engendrera des destructions de communautés et remettra en cause la cohésion nationale et la paix sociale", indique-t-il.



Le gouvernement a décrété le 20 août dernier l'état d'urgence dans les provinces du Sila, Ouaddaï et Tibesti. Cette situation exceptionnelle qui est accompagnée de mesures strictes vise à mettre fin aux conflits intercommunautaires.



L'état d'urgence prend fin le 10 septembre prochain mais devrait être reconduit après l'approbation de l'Assemblée nationale.



Le 18 août 2019, le président de la République Idriss Déby a estimé que la vigilance sécuritaire ne doit pas uniquement concerner les trois provinces visées par l'état d'urgence.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a appelé, le 20 août, l'ensemble de la population à "se mettre aux côtés des forces de défense et de sécurité afin d'éradiquer ce phénomène (de conflits intercommunautaires, Ndlr)", et "tous les procureurs du Tchad" à redoubler d'efforts pour que "la justice fasse son travail."