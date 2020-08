Tchad : 100 femmes vulnérables et au foyer se forment en art culinaire marocain

Par ailleurs, il propose des conseils, de l’assistance et un accompagnement gratuit aux entreprises durant une période de trois mois. « A cet effet, deux jours (vendredi et samedi) par semaine sont prévus pour l’assistance et l’orientation. Cette action s’inscrit dans le cadre de la relance du secteur privé post-Covid », a affirmé le président de l'Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), Ibrahim Moussa.



Le club des dirigeants, dit-il, est un réseau des chefs d’entreprises et des cadres dirigeants de tous les secteurs d’activités qui développent leur réseau de manière qualitative et professionnelle. Cette initiative permet de renforcer, d'initier et de développer des projets économiques afin d’autonomiser les couches vulnérables à être financièrement autonomes après la COVID-19.