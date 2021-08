Tchad : 100 jeunes en formation sur l'installation solaire à Abéché

L'association des jeunes leaders pour le développement de l'emploi et de la formation, en collaboration avec ses partenaires de l'Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE), l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) et le Centre de développement des énergies renouvelables, a initié une formation à l'endroit des 100 jeunes de la ville d'Abéché sur l'installation d'un système solaire.



Cette formation qui durera quatre jours s'étal du 19 au 22 août. Elle a lieu dans la salle de conférence de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) d'Abéché.